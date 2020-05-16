Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Pınar Karşıyaka'da görüşmeler başlıyor
16.05.2020 - 14:29 | | DHA

Pınar Karşıyaka'da görüşmeler başlıyor

Koronavirüs salgınıyla FIBA'nın Europe Cup'ın yarı finallerini yeni sezon öncesine ertelemesi, ING Basketbol Süper Ligi'nin ise şampiyon ilan etmeden bitirilmesiyle sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, oyuncularıyla pazarlığa girişecek.

Pınar Karşıyaka'da görüşmeler başlıyor
ABONE OL

Yabancıların yanı sıra birçok yerli oyuncunun da sözleşmelerinin yeni sezonda iki taraflı çıkış opsiyonlu olarak devam ettiği yeşil-kırmızılılarda takımla bu sezon sonuna kadar kalan ücretlerle ilgili pazarlık yapılacak. 

Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT), koronavirüs sürecinde sezon sonuna kadar alacaklarla ilgili kulüpler ve oyuncuların karşılıklı fedakarlıklar yaparak ücretlerin tamamlanmasını istemişti. Takımı bu sezon lig ve Avrup'da zirve yarışına sokan Antrenör Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin sürdüğü Kaf-Kaf, yabancılardan Taylor ve M'Baye ile yeni sezon öncesi söz kesmişti. Karşıyaka'nın gözden çıkardığı Crocker ise mart ve nisan ayı maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı feshetmişti.

Pınar Karşıyakada görüşmeler başlıyor

2018-19 Eredivisie Şampiyonu Ajax!

Selim Soydan: Nihat Özdemir, çok çalışkan, adaletli ve dürüst bir başkan
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a uzatıldı

Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a uzatıldı 

Bundesliga'da ilk canlı maç yayını! Borussia Dortmund-Schalke 04 maçı saat kaçta hangi kanalda saat kaçta?

Bundesliga'da ilk canlı maç yayını! Borussia Dortmund-Schalke 04 maçı saat kaçta hangi kanalda saat kaçta?

Bakan Kasapoğlu Gençlik Haftası’nda temsilci gençlerle bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu Gençlik Haftası’nda temsilci gençlerle bir araya geldi

Isla'dan flaş açıklama: Şili'ye dönmek istiyorum

Isla'dan flaş açıklama: Şili'ye dönmek istiyorum

Sıradaki Haber