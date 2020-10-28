Pınar Karşıyaka’da savunmaya tam not

“İkinci yarıda işin savunma kısmında mükemmeldik” diyen Başantrenör Ufuk Sarıca, “Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim için harika ve özellikle önemli bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.

Çok güçlü ve çok çabuk bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Ufuk Sarıca, “Bu özelliklerini biliyorduk ve maç öncesinde de bunu takım olarak konuştuk. Açık saha basketbolunu iyi oynuyorlardı ancak onları durdurmayı başardık. Rakibimizi durdurup oyunun kontrolünü ele aldık. Sonuç olarak iyi bir iş çıkardık. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.