Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam
21.07.2020 - 16:00 | | İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde durumu belirsiz tek isim olan takım kaptanı Semih Erden'le de yeniden anlaştı.

Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam
ABONE OL

Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. İki taraflı çıkış opsiyonlu olarak sözleşmesi süren Semih, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kariyerinde NBA'da Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını da giyen 34 yaşındaki milli basketbolcu, geçen sezon ligde 5.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı.

Pınar Karşıyakada Semih Erden de tamam

Cenk Tosun paylaştı: Yavaş ama emin adımlarla...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı
    Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı
  2. Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık
    Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık
  3. Paul Scholes, eleştiri oklarının hedefindeki De Gea'ya sahip çıktı
    Paul Scholes, eleştiri oklarının hedefindeki De Gea'ya sahip çıktı
  4. Başakşehirli Elia’dan futbol tarihine geçecek hareket
    Başakşehirli Elia’dan futbol tarihine geçecek hareket
  5. Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı
    Son dakika | Hüseyin Çimşir'den veda mesajı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor

Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor

Denizlispor'da camia kenetlendi

Denizlispor'da camia kenetlendi

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor

Okan Buruk Göztepe'den gitt, tarih yazdı

Okan Buruk Göztepe'den gitt, tarih yazdı

Sıradaki Haber