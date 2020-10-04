Pınar Karşıyaka'da seri bitti

Yeşil-kırmızılılar maçtan önce prosüder gereği yapılan testlerde DJ Kennedy'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının şokunu da yaşadı. Semptom göstermeyip karantinaya alınan Kennedy mücadelede forma giyemedi. Mali kriterleri yerine getiremediği gerekçesiyle sezona Basketbol Federasyonu'nun verdiği 1 puan silme cezasıyla başlayan Kaf-Kaf, bu skorla 2 puanda kaldı. Ligde haftaya Petkimspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da Kennedy yine forma giyemeyecek.

BÜYÜKKARCI: YOL KAZASI

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbolda Gaziantep deplasmanındaki yenilgiyi yol kazası olarak nitelendirip yola yine iddialı başlayan takımına sahip çıktı. Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada çok kaliteli bir ekip ve kadroya sahip olduklarını belirterek, "Bu yenilgi bizi hedefimizden asla saptırmış değil. Lig çok uzun bir maraton ve bu tip kazalar olabiliyor. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Kennedy'nin maçtan önce yapılan konoravirüs testinin pozitif çıkması kendisi kadar takımı da olumsuz yönde etkiledi. Ama bu tip durumlara hazırlıklı olmak durumundayız. Taraftarlarımız takımlarına güvenmeye devam etsin. Beklediğimiz ve hak ettiğimiz başarılara ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İlçede Mavişehir'deki bir alışveriş merkezinde dün açılışı yapılan KSK Store hakkında da bilgi aktaran Turgay Büyükkarcı, "Karşıyaka taraftarlarının özlemle beklediği KSK Store hizmete girdi. Taraftarlarımızın kulübümüzün çok farklı ve kaliteli lisanslı ürünlerini bulacağı KSK Store, Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışır bir şekilde açıldı. Taraftarlarımızın lisanslı ürünlerimize ilgi gösterip beğeneceklerine şüphemiz yok. Espor ile ilgili gerekli çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuyla ilgili yakın zamanda gerekli açıklamalar yapılacak" diye konuştu.