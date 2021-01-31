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31.01.2021 - 22:37 |

Pınar Karşıyaka'dan üst üste kazanma rekoru

ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 90-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste 11'inci maçını kazanarak kulüp tarihinin ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Pınar Karşıyaka'dan üst üste kazanma rekoru
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ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 90-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste 11'inci maçını kazanarak kulüp tarihinin ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırdı.

ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka, ligde üst üste 11'inci, toplamda 16'ncı galibiyetine imza attı. Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'nun Empera Halı Gaziantep Basketbol'a kaybettiği haftada 34 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Lig tarihinde daha önce 10 maçlık galibiyet serisi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, ilk kez üst üste 11 maçını kazandı.

Son olarak Anadolu Efes'e 74-61 mağlup olan Pınar Karşıyaka, daha sonra sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray, OGM Ormanspor, Beşiktaş Icrypex, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Empera Halı Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor ve TOFAŞ maçlarını kayıpsız geçti. 

İzmir temsilcisi, 14 takımın yer aldığı 2004-2005 sezonunda ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamladıktan sonra play-off ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'ye yenilmişti.

Pınar Karşıyakadan üst üste kazanma rekoru

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