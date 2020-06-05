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05.06.2020 - 12:57 | | Ergin KARATAÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yakalÄ± Morgan'a Panathinaikos talip

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n kalan alacaklarÄ± ve sÃ¶zleÅŸmesini uzatma konusunda pazarlÄ±ÄŸa giriÅŸtiÄŸi Jordan Morgan'a Yunan devi Panathinaikos da talip oldu.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yakalÄ± Morgan'a Panathinaikos talip
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Euroleague'in iddialÄ± ekiplerinden Panathinaikos'un uzun rotasyonu iÃ§in ABD'li pivotun menajeriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Daha Ã¶nce Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nÄ±n transfer teklifini kabul etmeyen Morgan'Ä±n Ã¶nceliÄŸinin KarÅŸÄ±yaka'da kalmak olduÄŸu belirtildi.

Bu sezon ligde 12.4 sayÄ±, 7.5 ribaund, FIBA Europe Cup'ta 15.5 sayÄ±, 7.0 ribaund ortalamalarÄ± yakalayan Morgan'Ä±n kararÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde vermesi bekleniyor. Ãœlkemizde daha Ã¶nce Banvit'te de gÃ¶rev yapan Jordan Morgan, aynÄ± zamanda Slovenya Milli TakÄ±mÄ±'nda da forma giyiyor. Ä°Ã§ transferde daha Ã¶nce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus'la sÃ¶z kesen KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi biten Metecan Birsen'le de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rÃ¼yor.

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