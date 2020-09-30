Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
30.09.2020 - 15:23 | | İZMİR (AA)

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda F Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın fikstürü belirlendi.

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
ABONE OL

 

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında oynayacak.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta müsabakalar 27 Ocak 2021'de tamamlanacak.

Yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:

27 Ekim Salı: Bilbao-Pınar Karşıyaka

10 Kasım Salı: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna

8 Aralık Salı: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka

23 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg

12 Ocak 2021: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka

27 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Bilbao

Pınar Karşıyakanın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Konyaspor'dan top toplayıcı gence ödül! Beşiktaş galibiyetinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı
    Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı
  2. Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlacak?
    Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlacak?
  3. Son dakika - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
    Son dakika - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
  4. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
  5. Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
    Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Steven Gerrard: Galatasaray çok büyük bir takım, favori onlar

Steven Gerrard: Galatasaray çok büyük bir takım, favori onlar

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti

Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi

Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi

Son dakika | FC Kopenhag'da hedef Zanka

Son dakika | FC Kopenhag'da hedef Zanka

Sıradaki Haber