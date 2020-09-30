Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında oynayacak.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta müsabakalar 27 Ocak 2021'de tamamlanacak.

Yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:

27 Ekim Salı: Bilbao-Pınar Karşıyaka

10 Kasım Salı: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna

8 Aralık Salı: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka

23 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg

12 Ocak 2021: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka

27 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Bilbao