Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmiyor

Son 2 haftadır virüs kabusuyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda takımdaki koronavirüs testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi. Basketbol Federasyonu, bu gelişme üzerine Kaf-Kaf'ın 15 Kasım'da ligde deplasmanda oynaması gereken Büyükçekmece maçını da ileri bir tarihe erteledi. Karşıyaka'da önceki haftalarda DJ Kennedy de koronavirüsü atlatmıştı.

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