Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmiyor
12.11.2020 - 10:55 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım'da oynaması gereken Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 Kasım'da çıkması gereken Fortitudo Bologna mücadelesi takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Pınar Karşıyaka'da 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı.

Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmiyor
ABONE OL

Son 2 haftadır virüs kabusuyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda takımdaki koronavirüs testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi. Basketbol Federasyonu, bu gelişme üzerine Kaf-Kaf'ın 15 Kasım'da ligde deplasmanda oynaması gereken Büyükçekmece maçını da ileri bir tarihe erteledi. Karşıyaka'da önceki haftalarda DJ Kennedy de koronavirüsü atlatmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil'den sürpriz transfer kararı! Fenerbahçe derken Galatasaray...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Deniz Türüç'in Hırvatistan maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu

Pınar Karşıyakanın virüs kabusu bitmiyor

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yarın başlayacak
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sumudica'nın kariyeri yenilmezlik serileriyle dolu
    Sumudica'nın kariyeri yenilmezlik serileriyle dolu
  2. Boluspor'da 9 pozitif vaka
    Boluspor'da 9 pozitif vaka
  3. Kasımpaşa'da İrfan Buz sesleri
    Kasımpaşa'da İrfan Buz sesleri
  4. Pole pozisyon yarışın anahtarı
    Pole pozisyon yarışın anahtarı
  5. Bursaspor'da gol var ama...
    Bursaspor'da gol var ama...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmiyor

Pınar Karşıyaka'nın virüs kabusu bitmiyor

Son dakika | Efsane futibolcu Maradona taburcu edildi

Son dakika | Efsane futibolcu Maradona taburcu edildi

Yılmaz Bal: Remy'nin transferi öncesinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk

Yılmaz Bal: Remy'nin transferi öncesinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yarın başlayacak

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yarın başlayacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet