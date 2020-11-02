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02.11.2020 - 11:55 | | İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka'yı deprem vurdu

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona Bilbao deplasmanındaki zaferle başladıktan sonra deplasmanda Türk Telekom'a 81-61 yenilen Pınar Karşıyaka, İzmir'i sarsan deprem felaketinin ardından moral çöküntüsünü aşamadı.

Pınar Karşıyaka'yı deprem vurdu
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 Cuma günü İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 şiddetindeki depremin şokunu yaşadıktan sonra maç öncesi cumartesi günü de Raymar Morgan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Kaf-Kaf, Türk Telekom önünde yenilmezlik serisini kaybetti. Yeşil-kırmızılı ekip ligde bu sezon 6 maçtaki 2'nci yenilgisini aldı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına yürekten başsağlığı ve sabır diledi.

"Umarım böyle bir depremi bir daha yaşamayız diyeceğim ancak depremi durdurmak maalesef imkansız" diyen Sarıca, "Depremin hasarlarını bundan sonra getireceğimiz net kurallarla, bundan sonra inşaa edeceğimiz doğru yapılarla en aza indirebiliriz. Bu dehşet anını takımca beraber yaşadıktan sonra bir de üstüne bir oyuncularımızın birinde koronavirüs çıkması sonrasında takımımızın enerjisi tamamen boşalmış gibiydi. Çok kötü oynadığımız bir gündü. Üç gün önce Bilbao deplasmanında harika oynamış takımdan eser yoktu. Yaşadığımız durumlar üzerimizde psikolojik ve duygusal eksiklikler yaratmış olabilir. Morgan'ın eksikliği tabii ki bir handikap yarattı ancak mücadele kısmındaki zayıflığımız kabul edilemez. Bu takım hiçbir maçı mücadele etmeden oynamadı. Üzüntülüyüz ancak geçmiş için yapılacak bir şey yok. Şimdi bu maçı geride bırakıp önümüzdeki Bahçeşehir Koleji karşılaşmasına hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

Pınar Karşıyakayı deprem vurdu

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