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27.05.2014 - 12:12 | | Ahmet İNCEL/MÜNİH (DHA)

Pizarro 1 yıl daha Bayern Münih'te!

Bayern Münih, Perulu forvet oyuncusu Claudio Pizarro ile anlaşmasını bir yıl daha uzattı.

Pizarro 1 yıl daha Bayern Münih'te!
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Bayern Münih, Perulu forvet oyuncusu Claudio Pizarro ile anlaşmasını bir yıl daha uzattı. Bayern Münih'in yaptığı resmi açıklamada Pizarro'nun 30 Haziran 2014'de sona erecek sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, anlaşmanın uzatılması ile ilgili olarak, "Claudio ne kadar gol atma kabiliyetli olduğunu ve takım için ne kadar önemli olduğunu bu sezonda kanıtladı. Onun takıma katkılarının devam edeceğine seviniyoruz" dedi.

Pizarro ise, "Önümüzdeki yıl da Bayern Münih'te oynamaktan gurur duyuyorum. Benim için dünyada bundan daha iyi bir kulüp yok" ifadesini kullandı.

Bayern Münih'te 9'uncu sezonunu oynayan Pizarro, "Biz inanılmaz bir kulübüz. Beraberce zevkle oynuyoruz ve yeni sezonda da güçle saldıracağız" diye konuştu.

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