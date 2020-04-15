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15.04.2020 - 00:30 |

Plakasını değiştirdi, kulüpten kovuldu!

Çinli futbolcu Yu Hancho ile kulübü Guangzhou Evergrande'nin yolları, milli oyuncunun arabasının plakasındaki bir harfi değiştirmesi nedeniyle ayrıldı.

Plakasını değiştirdi, kulüpten kovuldu!

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Guangzhou Evergrande kulübünün Çinli futbolcusu Yu Hancho,  arabasının plakasında sahtecilik yapınca başını belaya soktu. Çin Milli Takımı forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu, aracının plakasında bir harfi değiştirirken görüntülendi.

Hapis ve para cezası verildi

Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde futbolcunun, plakadaki E harfinin alt bacağını kazıyarak bunu F harfine dönüştürdüğü görülüyor. Guangzhou Trafik Şube plakada sahtecilik yapmak yasası gereği kendisine 5 bin Yuan (700 dolar) para cezası, ehliyetine 12 ceza puanı işleme ve 15 gün hapis cezası verdi.

Cannavaro yönetiminde çalışıyorlar

Bu gelişmenin ardından Guangzhou Evergrande kulübü, futbolcusunun sözleşmesini feshettiğini ve yollarını ayırdığını duyurdu. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun başında olduğu sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon için hazırlıklara Çin'de geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Plakasını değiştirdi, kulüpten kovuldu

Plakasını değiştirdi, kulüpten kovuldu

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