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HaberlerFenerbahçe Haberleri Planlar bozuldu! Muriç...
20.03.2020 - 07:00 |

Planlar bozuldu! Muriç...

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması başlasa da birçok sıkıntı yaşanıyor. Hem Muriç’in hem de takımın düşüşü sonrası Kosovalı yıldızın yüksek bedele satılmasının zora girdiği belirtiliyor

SENAD OK

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması için çalışmalar devam ediyor. Ancak bu planlamalar yapılırken birçok sıkıntı yaşanıyor. Yeni kadro oluşturulurken Vedat Muriç’in iyi bir bonservis bedeli ile satılması üzerine bir yol haritası belirlenmişti. Ancak takımın son dönemdeki düşüşü ile istenen rakamlara Kosovalı futbolcunun satılması pek kolay gözükmüyor.

Ligin ilk yarısındaki performansı sonrası Muriç’i özellikle Tottenham ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri takibe almış ve yönetim “sezon sonu görüşelim” demişti.Fakat gelinen noktada 25 yaşındaki forvetin takımla beraber düşüş periyodu içine girmesi planları sıkıntıya soktu.  Yönetim, 20 milyon euroluk bedel düşünüyordu.

Öte yandan şampiyonluk yarışından kopulmasıyla birlikte sarı-lacivertliler hem Şampiyonlar Ligi gelirlerinden oldu hem de TFF’nin performans primleri de büyük ölçüde kaybedildi.Bu nedenle ekonomik açıdan da ciddi sıkıntı var.

Yeni sezon kadrosu kurulurken takımın şampiyon olması ve UEFA’dan gelecek gelirlerle Vedat Muriç’in iyi miktarda satılmasıyla 50-60 milyon euroluk gelirden bahsediliyordu.Ancak bu miktar olmadan şimdi sarı-lacivertliler sıfırdan bir plan yapmak zorunda kaldı.

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