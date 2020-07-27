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27.07.2020 - 12:33 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Podolski: Antalyaspor'a faydam olduğu için çok mutluyum

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, "Yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya'ya geldiğim için ve Antalyaspor'a faydam olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Fraport TAV Antalyaspor'un devre arasında takıma dahil ettiği Alman futbolcu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezon değerlendirmesi yaptı.

Podolski: Antalyaspora faydam olduğu için çok mutluyum

Takımın sezon içerisinde küme düşme tehlikesi yaşadığını hatırlatan Podolski, ikinci devreyi çok iyi geçirdiklerini anlattı. Kırmızı beyazlı takımda yaşadıklarını aktaran 35 yaşındaki forvet, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde çok zor bir durumdaydık. Küme düşme tehlikesi ile karşı karşıyaydık. Çok iyi bir ikinci devre geçirdik. Birlik olduk. Yılmadık, çok çalıştık. Taraftarımızın gücünü her zaman yanımızda hissettik. Savaştık ve üsü üste çok iyi sonuçlar aldık. Burada başkanımızın, yönetimimizin ve teknik heyetimizin destekleri için onlara teşekkür ediyorum. Belki de kimsenin bizlere inanmadığı bir anda bir şehir olarak bütünleştik. Bu şehir, Antalya şehri çok farklı bir şehir. Şimdi bir aramız var ve bir hava alacağız. Böylece yeni sezona güçlü bir şekilde ve enerjiyle başlayacağız. Antalya'ya geldiğim için ve Antalyaspor'a faydam olduğu için çok mutluyum."

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