Podolski gitti gidiyor! Anlaştılar...

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arsenal ile Podolski transfer konusunda anlaşmış durumda.

Gazeteler, Alman futbolcunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Inter'de forma giyeceğine kesin gözüyle bakıyor. Almanya ile Dünya Kupası kaldıran Podolski, Arsenal'in hücum üçlüsü Olivier Giroud, Danny Welbeck ve Yaya Sanogo nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamıyor.

Premier League'de 7 maçta görev alan Podolski'nin henüz golü bulunmuyor.