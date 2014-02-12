Podolski şimdi bin pişman! Bayern...

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'da forma giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, 2009'da Bayern Münih'ten Köln'e transfer olmasının bir hata olduğunu belirterek, "Jupp Heynckes takımın başına bir iki hafta önce gelseydi muhtemelen hala Bayern Münih'te olurdum" dedi.



Yetiştiği kulüp Köln'den 2006'da ayrılarak Bayern Münih'e giden forvet oyuncusu Podolski, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Bayern formasıyla geçirdiği çok da parlak olmayan 3 yıla rağmen kulüpten ayrılmayabileceğini kaydetti. Alman futbolcu, "2009'da Jupp Heynckes, bir iki hafta önce takıma gelseydi, muhtemelen hala Bayern Münih'te olurdum. Beni tutmak için yapabileceği bir şey yoktu. Sportif açıdan değerlendirmek gerekirse, Köln'e geri dönmenin bana pek yardımı olmadı" ifadelerini kullandı.



Ayrıca 28 yaşındaki forvet oyuncusu, sezon sonunda ülkesinin Schalke 04 kulübüne döneceği yönündeki iddialara da "Bu bir şehir efsanesi. Hiçbir gerçeklik payı yok" yanıtını verdi.



Bayern Münih ile geçen sezon Avrupa ve Almanya'da alınmadık kupa bırakmayan teknik direktör Heynckes, 2009'un nisan ayında görevine son verilen Jürgen Klinsmann'ın yerine geçici Bayern Münih'in başına getirilmişti. Heynckes, 2009'un haziran ayında Bayer Leverkusen ile 2 yıllığına anlaşmıştı.



Podolski, 2011-2012 sezonunda 18 gol kaydetmesine rağmen Köln'ün Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) küme düşmesine engel olamamış ve sezon sonunda Arsenal'in yolunu tutmuştu.