Podolski'den sevindirici haber

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü 20.00'da Gençlerbirliği ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda yapılacak maçta kırmızı beyazlılar galibiyeti hedefliyor. Yeni sezona iyi başlamayı isteyen kırmızı beyazlılar teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana koşu ve ısınmayla başlayan kırmızı beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde taktik çalıştı.

Antrenmanlarda sakatlığı geçen Podolski takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın performansa göre Nuri Şahin ile Podoloski'yi maç kadrosuna dahil edip, oyunun bir bölümünde sahada görev vermesi bekleniyor. Yeni transferlerden Sidney Sam'in henüz hazır olmadığı için kadroda yen almayacağı öğrenildi. Kırmızı beyazlıların Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ve Drole forma giyemeyecek.