Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi
03.11.2020 - 16:34 | | İsa Akar ANTALYA (İHA) -

Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi

Alman yıldız Lukas Podolski, son iki haftada iki gol atmasına rağmen Antalyaspor’a puan kazandıramadı.

Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi
ABONE OL

Geçen sezon Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Alman yıldız Lukas Podolski, uzun süren tedavi sürecinin ardından maç eksikliklerini de tamamlamasıyla FT Antalyaspor’da son 3 haftada ilk 11’in değişmez ismi oldu.

Kırmızı-beyazlıların sahasında oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Podolski, ardından gelen maçlarda da formasını bırakmadı. FT Antalyaspor’un deplasmanda farklı kaybettiği Medipol Başakşehir maçında takımının beraberlik golünü atan Podolski, yenilgiyi engelleyememişti. Zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında da kırmızı-beyazlı formayla gol atan Podolski, son iki haftayı boş geçmedi. Podolski’nin iki karşılaşmada attığı jeneriklik goller büyük beğeni topladı.

Son haftalarda kaybettiği puanlarla ligde 11. sıraya kadar gerileyen FT Antalyaspor, ligin 8. haftasında Kasımpaşa’nın konuğu olacak.

Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi

    Maç özeti | RB Leipzig-PSG: 0-3
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Amedspor'da 7 pozitif vaka
      Amedspor'da 7 pozitif vaka
    2. Eskişehirspor'da 5 senelik imza
      Eskişehirspor'da 5 senelik imza
    3. Erokspor, Türkiye Kupası'nda Balıkesir'i eledi!
      Erokspor, Türkiye Kupası'nda Balıkesir'i eledi!
    4. Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-0
      Eczacıbaşı-Kuzeyboru: 3-0
    5. Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi
      Podolski’nin golleri Antalyaspor’a yetmedi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

    A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Rusya'nın aday kadrosu açıklandı

    Lider VakıfBank'tan 12'de 12

    Lider VakıfBank'tan 12'de 12

    Son dakika - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

    Son dakika - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

    Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız

    Solskjaer: Zor bir takıma karşı oynayacağız

    Sıradaki Haber