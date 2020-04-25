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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Pogba yarışına Inter de katıldı
25.04.2020 - 14:39 | | DHA

Pogba yarışına Inter de katıldı

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester Unitedın Fransız yıldızı Paul Pogba için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Pogbayı kadrosuna katmak isteyen son takımın ise İtalya Serie A ekiplerinden Inter olduğu belirtildi.

Pogba yarışına Inter de katıldı

Pogbanın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalyadan geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventusta beraber çalıştığı Pogbayı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından Manchester Unitedın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.

Pogba yarışına Inter de katıldı

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