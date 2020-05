Popescu: "Şanslıydım son penaltı bana kaldı"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Popescu, Arsenal'e karşı kazandıkları UEFA Kupası finalinde kullandığı son penaltı vuruşunda yaşadığı duyguları anlattı.

Rumen basınına konuşan Popescu, son penaltıyı kullandığı için şanslı olduğunu ve her baktığında, o anı her hatırladığında duygulandığını söyledi.

Popescu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şanslıydım çünkü son penaltı bana kalmıştı"



"Her izlediğimde, her baktığımda duygulanıyorum. Şanslıydım, çünkü son penaltı bana kalmıştı. Ancak takım arkadaşlarım penaltıları gole çevirdiği için belirleyici penaltı vuruşu bana kalmıştı. Seaman ile göz gözeydik. Kurtarmak için her şeyi yapacaktı gibi görünüyordu ama garanti kullandım ve gole çevirdim. Galatasaray ile unutulmaz bir gündü. Galatasaray ile unutulmaz anılar yaşadım."