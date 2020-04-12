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12.04.2020 - 19:32 | | AA

Popescu'dan UEFA kupası itirafı! Arsenal...

Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın Arsenal'a karşı oynadığı UEFA Kupası Finali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu, Arsenal'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor. 

Romanya'da Telekom Sport adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Popescu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günleri nasıl geçirdiğini anlattı. 

Kariyerinde oynadığı ve bugünlerde tekrar izlemek istediği maçların sorulması üzerine Popescu, "Romanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı oynadığımız dünya kupası maçını zaten izledim. UEFA Kupası Finali'nde Arsenal'a karşı Galatasaray ile oynadığımız maçı tekrar seyretmek isterdim." ifadelerini kullandı.

Popescu, evinde daha önce yapmaya fırsat bulamadığı şeylerle uğraştığını belirtti. Ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran eski savunma oyuncusu, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve çocuklarıyla beraber film izlediğini sözlerine ekledi.

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