Portekiz Milli Takımı'na Quaresma çağırılırken, Bruma davet edilmedi

Portekiz Milli Takımı 'nın Macaristan ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma alınmazken, Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma ise kadroya dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Bruma'nın milli davet aldığı yönünde iddialar basında yer almıştı.

Portekiz 25 Mart'ta 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı, 28 Mart'ta ise İsveç ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele eden Portekiz 9 puanla İsviçre'nin ardında ikinci sırada bulunuyor.

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktör Fernando Santos tarafından açıklanan aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Marafona (SC Braga) Rui Patrício (Sporting CP)

Savunma: Bruno Alves (Cagliari), Cédric Soares (Southampton), Eliseu e Nélson Semedo (SL Benfica), João Cancelo (Valência), José Fonte (West Ham), Luís Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Dortmund)

Orta Saha: André Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Mónaco), Pizzi (SL Benfica), Renato Sanches (Bayern), William Carvalho (Sporting CP)

Hücum: André Silva (FC Porto), Bernardo Silva (Mónaco), Cristiano Ronaldo (REal Madrid), Éder (Lille), Gelson Martins (Sporting CP), Ricardo Quaresma (Besiktas)