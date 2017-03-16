MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Portekiz Milli Takımı'na Quaresma çağırılırken, Bruma davet edilmedi
16.03.2017 - 15:17 |

Portekiz Milli Takımı'na Quaresma çağırılırken, Bruma davet edilmedi

Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncu Bruma, ülkesinin Macaristan ve İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılmadı. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ise aday kadroda yer aldı.

Portekiz Milli Takımı'na Quaresma çağırılırken, Bruma davet edilmedi
ABONE OL

Portekiz Milli Takımı'nın Macaristan ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma alınmazken, Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma ise kadroya dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Bruma'nın milli davet aldığı yönünde iddialar basında yer almıştı.
Portekiz 25 Mart'ta 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı, 28 Mart'ta ise İsveç ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele eden Portekiz 9 puanla İsviçre'nin ardında ikinci sırada bulunuyor.

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktör Fernando Santos tarafından açıklanan aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Marafona (SC Braga) Rui Patrício (Sporting CP)
Savunma: Bruno Alves (Cagliari), Cédric Soares (Southampton), Eliseu e Nélson Semedo (SL Benfica), João Cancelo (Valência), José Fonte (West Ham), Luís Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Dortmund)
Orta Saha: André Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Mónaco), Pizzi (SL Benfica), Renato Sanches (Bayern), William Carvalho (Sporting CP)
Hücum: André Silva (FC Porto), Bernardo Silva (Mónaco), Cristiano Ronaldo (REal Madrid), Éder (Lille), Gelson Martins (Sporting CP), Ricardo Quaresma (Besiktas)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber