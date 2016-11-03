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03.11.2016 - 16:41 | | İSTANBUL (AA)

Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Portekiz Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile yapacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Kadroda Ricardo Quaresma yer aldı. Bruma'ya ise davet gelmedi.

Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!
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Portekiz Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında evinde Letonya ile oynayacağı maçın 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Portekiz Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Letonya ile 13 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmanın aday kadrosunun açıklandığı bildirildi.

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz'de, teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği aday kadroda Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma da yer aldı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Cagliari'nin yolunu tutan Bruno Alves ile sarı-lacivertli ekipten İspanyol temsilcisi Valencia'ya transfer olan Luis Nani de kadroda kendine yer buldu.

Aday kadroya dahil edilmeyen Galatasaraylı Armindo Bruma ise 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı.

Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Rui Patricio (Sporting Lizbon), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Marafona (Braga)
Defans: Bruno Alves (Cagliari), Antunes (Dinamo Kiev), Joao Cancelo (Valencia), Jose Fonte (Southampton), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Andre Gomes (Barcelona), Adrien Silva, William Carvalho (Sporting Lizbon), Bernardo Silva (Monaco), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Renato Sanches (Bayern Münih)
Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Andre Silva (Porto), Eder (Lille), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Pizzi (Benfica), Luis Nani (Valencia)

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