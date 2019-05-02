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02.05.2019 - 10:43 | | AA

Portland, seriyi 1-1'e getirdi

NBA play-off'larındaPortland Trail Blazers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 97-90 mağlup ederek seride durum 1-1'e getirdi.

Portland, seriyi 1-1'e getirdi
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NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Nuggets'a konuk olan Blazers, rakibini 97-90 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Al-Farouq Aminu'nun 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Blazers'ta, C.J. McCollum 20, Rodney Hood 15 sayıyla oynadı.

Ev sahibi ekipte ise Nikola Jokic 16 sayı, 14 ribaunt, Paul Millsap 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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