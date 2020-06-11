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11.06.2020 - 21:09 | |   İSTANBUL (AA) -

Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın kurucusu ve onursal başkanı Harry Glickman, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Oregon eyaletinde "profesyonel sporların babası" olarak kabul edilen Glickman'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Glickman önderliğinde 1970'te NBA'e giriş yapan Portland Trail Blazers, 1977'de tarihinin tek lig şampiyonluğunu yaşamıştı. Trail Blazers, Glickman döneminde 1990 ve 1992 yıllarında konferans şampiyonlukları da elde etmişti.

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