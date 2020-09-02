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02.09.2020 - 20:41 | | İSTANBUL (AA) -

Porto, 16'lık Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

Portekiz devi, West Ham United'tanBenicio Baker-Boaitey'yi transfer etti.

Porto, 16'lık Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı
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Portekiz ekibi Porto, İngiltere'nin West Ham United takımından genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey'yi transfer etti. Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı.

Porto, 16lık Baker-Boaiteyyi kadrosuna kattı

 

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