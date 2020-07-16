Porto 29. şampiyonluğunu ilan etti!

Peş peşe 5. galibiyetini elde ederek puanını 79 yapan ve Benfica'ya 8 puan fark atan Porto, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mavi beyazlılar toplamda 29. kez mutlu sona ulaştı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Alex Telles, Porto ile ikinci; Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe ise toplamda üçüncü kez şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşanan Benfica'nın 37 şampiyonluğu bulunuyor

8 maç sonra kaybeden Sporting ise 59 puanla 3. sırada yer aldı.

Zenit Defeat Europe League Holders Porto