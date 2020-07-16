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16.07.2020 - 01:58 | | Ajansspor

Porto 29. şampiyonluğunu ilan etti!

Portekiz Primeira Lig'de zirvede yer alan Porto, 32. hafta mücadelesinde Sporting'i 2-0 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Porto lig tarihindeki 29. şampiyonluğunu kazandı.

Porto 29. şampiyonluğunu ilan etti!
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Peş peşe 5. galibiyetini elde ederek puanını 79 yapan ve Benfica'ya 8 puan fark atan Porto, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mavi beyazlılar toplamda 29. kez mutlu sona ulaştı.

Porto 29. şampiyonluğunu ilan etti

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Alex Telles, Porto ile ikinci; Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe ise toplamda üçüncü kez şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşanan Benfica'nın 37 şampiyonluğu bulunuyor

8 maç sonra kaybeden Sporting ise 59 puanla 3. sırada yer aldı.

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