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18.02.2021 - 23:30 | | AA

Porto, Gremio'dan Brezilyalı futbolcu Pepe'yi 15 milyon avroya transfer etti

Portekiz ekibi Porto, Brezilya'nın Gremio takımından kanat oyuncusu Pepe'yi kadrosuna kattı.

Porto, Gremio'dan Brezilyalı futbolcu Pepe'yi 15 milyon avroya transfer etti
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Porto Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pepe ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolcunun transferi için 15 milyon avro bonservis ödendiği, serbest kalma bedelinin ise 70 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Foz do Iguaçu takımında başlayan Pepe lakaplı Eduardo Gabriel Aquino Cossa, 2016'da Gremio'ya transfer olmuştu. Brezilya liginde bu sezon Gremio formasıyla 30 maça çıkan Pepe, 9 gol kaydetti.

Porto, Gremiodan Brezilyalı futbolcu Pepeyi 15 milyon avroya transfer etti

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