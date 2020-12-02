Porto, Manchester City'den istediğini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Porto, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Manchester City, 20 kez rakip kaleyi yoklayıp, 8 kez isabet bulmasına rağmen ağları sarsamadı. Manchester City'de Gabriel Jesus'un 80. dakikada attığı gol, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 iç saha maçının 7'sinde mağlup olmadı.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk puan kaybını yaşayan Manchester City puanını 13 yaparken, 2 kez Manchester City'ye yenilmesine rağmen diğer 3 maçını kazanan Porto 9 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Marsilya, evinde Olympiakos'u 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarını aldı.

Grubun son haftasında Manchester City evinde Marsilya ile karşılaşacak, Porto ise deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak.