Porto - Sporting maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Benfica'nın arka arkaya kayıpları sonrası hatasız ilerleyerek zirveye kurulan Porto, 1 maçı eksik olmasına rağmen 5 puanlık farkla lider durumda bulunuyor. Tondela deplasmanında sakatlanan Sergio Oliveira ve henüz iyileşmeyen Ivan Marcano, "Dragões vs Leões" (Dragonlar VS Aslanlar) rekabetinde forma giyemeyecek. Son 4 maçın 3'ünü asist sığdıran Corona ile Mateus Uribe sarı kart cezalısı. Son 2 lig maçında sonradan girip goller atan 2000'li Fabio Vieira bu sefer ilk 11'de olacak.

Ruben Amorim ile çıkışa geçen Sporting, 35 yaşındaki teknik adamla çıktığı 8 maçta hiç yenilmedi ve 20 puan toplayarak ligin 3. sırasına kadar yükseldi. Luiz Phellype uzun süredir sakat. Luciano Vietto da pandemi arasından sonra 2 maça çıkıp sakatlandı. Zorlu maçta kadroda yer almayacaklar. Stoper Marcos Acuna hem sakat, hem de cezalı. Sakat olmasa da oynayamayacaktı. Amorim'in 3'lü defans kurgusunda Sebastian Coates ve Cristian Borja'nın yanında son 6 maçta olduğu gibi, 2002'li Eduardo Quaresma forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Porto iç sahada oynadığı son 3 lig maçında gol yemedi!

- Sporting ligdeki son 6 maçından 16 puan çıkartmasını bildi. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 4 maçta "karşılıklı gol" oldu. Bu 4 maç da "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Primeira Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Porto kazanır" oldu! %37'lik kesim şampiyonluk yolunda ilerleyen ev sahibine güveniyor... %10'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI BURAK SARIARSLAN NE DİYOR?

Ev sahibi Porto şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkıyor. Pandemi nedeniyle verilen arayı oldukça iyi değerlendiren Porto’nın lige dönüşü oldukça iyi oldu. Sonucu olarak da kupayı almak için kendi sahalarına çıkacaklar. Son dönemin en başarılı takımlarından biri olan Sporting, maçın keyifli geçmesi adına çok iş yapacaktır ama ev sahibi bu kadar önemli bir karşılaşmayı kazanmadan bırakmayacaktır.