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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
21.03.2020 - 15:55 | | İSTANBUL (AA)

Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

 

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın kendilerini hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda toplumdan izole ettikleri duyuruldu.

Tüm oyunculara ve takım çalışanlarına daha önce test yapıldığı ancak sonuçların yarısının hala gelmediği aktarıldı.

 

 

 

 

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