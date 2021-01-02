Potada derbi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Galatasaray, bugün Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı derbi, 15.30’da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor2’den naklen yayımlanacak. Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11’ini kazanan ve 3’ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.