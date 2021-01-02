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02.01.2021 - 07:00 |

Potada derbi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

ING Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Galatasaray, bugün Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek.

Potada derbi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
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ING Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Galatasaray, bugün Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı derbi, 15.30’da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor2’den naklen yayımlanacak. Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11’ini kazanan ve 3’ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Potada derbi Galatasaray, Fenerbahçeyi konuk ediyor

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