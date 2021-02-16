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16.02.2021 - 17:25 | | İSTANBUL (AA) -

Potada Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati değişti

Kadınlar basketbolda Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçının saati değişti.

Potada Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati değişti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın saat 17.15'te Güngören Spor Salonu'nda oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasının saati ve yeri değiştirildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Herbalife Nutrition KBSL 20. haftasında evimizde oynayacağımız Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, Güngören Spor Salonu'nda süren tadilat çalışmaları sebebiyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karşılaşmanın başlangıç saatinin 18.30 olarak güncellendiği belirtildi.

Potada Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati değişti

 

 

 

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