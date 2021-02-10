‘Potansiyeli güçlü’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl’de temaslarda bulundu, Karşıyaka Spor Salonu’nda Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhansporlu oyuncularla bir araya geldi, takımın antrenmanını bir süre izledi.

Kasapoğlu Bingöl’de Çok Amaçlı Spor Salonu’nda da cimnastik, atletizm, tekvando, güreş, basketbol, okçuluk alanlarında mücadele eden sporcuları ziyaret etti, genç nüfusu ve sportif potansiyeli ile çok güçlü bir şehir olduğunu söyledi.

Kasapoğlu “Bingöl’ün spor turizmi açısından da önemli olacağına inanıyoruz. Spor lisesini de kazandıracağız. Doğa sporları merkezini de en kısa zamanda milletimizle buluşturacağız. 10 bin pota projemizden 100’ünü Bingöl’e müjdelemek isterim” dedi.



Kasapoğlu “Solhanspor Efeler Ligi’nde başarıyla mücadele ediyor. Altyapı desteklerimizi ve stratejilerimizi konuştuk. İnanıyorum ki; yeni başarılarla gururlanacağız” diye konuştu.