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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri ‘Pozitif test çıksa dahi Bundesliga Lig devam edecek’
29.04.2020 - 07:00 |

‘Pozitif test çıksa dahi Bundesliga Lig devam edecek’

Alman basınında; Bundesliga yönetiminin yeni adımları dikkat çekti.

‘Pozitif test çıksa dahi Bundesliga Lig devam edecek’


Futbola dönmeye çalışan Almanya’da koronavirüs kuralları netleşiyor. Alman basınında; Bundesliga yönetiminin yeni adımları dikkat çekti. Buna göre, ‘Bir oyuncuda pozitif test çıksa dahi lig devam edecek’ denildi. Haberin detayında, virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiği çünkü kısa bir sürede bitmeyeceği belirtildi. Ancak bu konuda da önemli kararlar alındığı kaydedildi.

14 gün karantina
Koronavirüsle mücadele kapsamında takımların; otel ve evlerde kalırken nasıl davranacakları, spor salonlarını ve toplantı odalarını nasıl kullanacakları, tek tek detaylandırıldı. Koronavirüs tespit edilen bir oyuncunun belirti taşısın taşımasın 14 gün izole edileceği ve takımdan uzak olacağı aktarıldı. Semptomlar geçtikten sonra tedbir amaçlı 4 gün daha bekleyeceği bildirildi.

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