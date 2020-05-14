Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Avrupa'da corona virÃ¼sÃ¼n merkez Ã¼lkelerinden olan Ä°talya'da flaÅŸ bir itiraf geldi. Serie A ekiplerinden Fiorentina'nÄ±n sportif direktÃ¶rÃ¼ 53 yaÅŸÄ±ndaki Daniele Prade, Gianluca Di Marzio'ya bir rÃ¶portaj verdi.

Corona virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zor gÃ¼nler geÃ§irdiÄŸini aktaran Fiorentina'nÄ±n yÃ¶neticisi, evde ailesine de hastalÄ±ÄŸÄ± bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Prade, "BÃ¼tÃ¼n ailemin hastalanmasÄ±nÄ± gÃ¶rmek Ã§ok acÄ±ydÄ±. Fiorentina'da takÄ±m iÃ§inde Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ben de eve taÅŸÄ±dÄ±m virÃ¼sÃ¼. Benden eÅŸime, kÄ±zÄ±ma ve erkek kardeÅŸlerime geÃ§ti. Daha sonra torunuma da bulaÅŸtÄ±. 30 gÃ¼n boyunca zorlandÄ±k. Hastanede yattÄ±k. Ailenizin, sevdiklerinizin aÄŸÄ±r aÄŸÄ±r bÃ¶yle bu hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irmesi canÄ±nÄ±zÄ± acÄ±tÄ±yor. Bu gerÃ§ekten lanet bir virÃ¼s" ifadelerini kullandÄ±.Â