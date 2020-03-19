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19.03.2020 - 16:14 |

Premier Lig 30 Nisan'a kadar ertelendi!

İngiltere'de süren koronavirüs krizi nedeniyle futbol maçlarının erteleme süresi uzadı. Premier Lig başta olmak üzere lig karşılaşmaları 30 Nisan'a kadar oynanmayacak.

Premier Lig 30 Nisan'a kadar ertelendi!
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

İngiltere'de artan koronavirüs sıkıntısı nedeniyle kriz büyüyor. Daha önce 4 Nisan'a kadar ertelenen maçlar için yeni bir karar alındı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig başta olmak üzere lig müsabakalarının en az 30 Nisan'a kadar oynanmayacağını duyurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan doğrulanan haberde, EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi'nin ertelenmesi sebebiyle rahat karar aldıkları ve sürenin uzatıldığı dile getirildi.

Premier Lig 30 Nisana kadar ertelendi

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