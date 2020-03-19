Premier Lig 30 Nisan'a kadar ertelendi!

İngiltere'de artan koronavirüs sıkıntısı nedeniyle kriz büyüyor. Daha önce 4 Nisan'a kadar ertelenen maçlar için yeni bir karar alındı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig başta olmak üzere lig müsabakalarının en az 30 Nisan'a kadar oynanmayacağını duyurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan doğrulanan haberde, EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi'nin ertelenmesi sebebiyle rahat karar aldıkları ve sürenin uzatıldığı dile getirildi.