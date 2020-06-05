Premier Lig dönüyor! Derbi şifresiz...
Ada’da 17 Haziran’da geri dönecek olan futbol maçlarının fikstürü netleşti. İlk 3 hafta yayınlanırken; 21 Haziran Pazar günü yapılacak Liverpool-Everton derbisi SKY platformlarında şifresiz ve ücretsiz olacak.
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler
Corona virüs nedeniyle askıya alınan Premier Lig artık 17 Haziran’da resmen dönüyor. Yapılan resmi açıklamada; ilk 3 haftalık fikstür belirlendi. 17 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek olan lig mücadeleleri 30, 31 ve 32. Hafta olarak duyuruldu.
Buna göre; 29. haftanın erteleme maçları; 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.00’da Aston Villa-Sheffield maçıyla başlayacak. Aynı gün TSİ 22.15’de Manchester City-Arsenal karşılaşması yayınlanacak. 16 günde tam 36 maç yayını olacak. Ayrıca 4 maç belirtildiği gibi şifresiz ekranlara gelecek.
21 Haziran Pazar günü Merseyside derbisi olarak bilinen Liverpool-Everton maçı TSİ 21.00’da tüm SKY Sports platformlarında şifresiz ve ücretsiz olarak Ada’da taraftarlara sunulacak. Ayrıca 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.45’te oynanacak AFC Bournemouth-Crystal Palace mücadelesi de Ada’da ilk kez karasal yayından verilen maç olacak.