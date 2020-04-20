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20.04.2020 - 07:00 |

Premier Lig için çözüm haritası

Premier Lig’de, lig yönetimi ve 20 kulüp arasında yapılan videokonferanslı toplantıda özel konulara değinildi. Ligin başlangıcı için bir tarih belirlendi.

Premier Lig için çözüm haritası

Özel madddeler
Başlangıç tarihi henüz netleşmeyen Premier Lig’de, lig yönetimi ve 20 kulüp arasında yapılan videokonferanslı toplantıda özel konulara değinildi. Buna göre; tesislere futbolcuların antrenman kıyafetleriyle gelmesi, tesislere girişlerde araç içinde test yapılması ve ateş ölçümü, idmanlarda 5’erli gruplarla çalışılması görüşleri sunuldu.

18 Mayıs önerisi
Futbolcuların ve teknik heyetlerin tesislerde fazla süre almaması gerekliliği konuşuldu. Bazı kulüpler seyircisiz maçlarda statlarda hoparlörlerden taraftar tezahüratının olması gerektiği ve böylece futbolcuların motive olacağı tavsiyesini getirdi. 18 Mayıs’ta antrenmanların başlaması, 8 Haziran’da da lig maçlarının santraya gelmesi konuşuldu.

Premier Lig için çözüm haritası

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