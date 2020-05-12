Premier Lig için şartlı izin

Avrupa’da futbola dönmek isteyen bir diğer ülke İngiltere’de de Premier Lig’e onay çıktı. Telegraph’ın haberinde; Başbakan Boris Johnson’ın Premier Lig’in dönüşüne izin verdiği aktarıldı. Karşılaşmaların 12 Haziran’da başlaması öngörülüyor.

Haberde; 8 kulübün karşı olduğu ancak İngiliz hükümeti ve futbol federasyonu arasındaki görüşmeden olumlu sonuç çıktığı yazıldı.

Ancak Başbakan Boris Johnson’ın tüm çalışmalara karşın maçlarda seyirciye izin vermediği belirtildi. Buna göre aşı bulunana kadar maçların seyircisiz olması isteniyor.

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