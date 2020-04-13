Premier Lig için Wembley formülü...
Premier Lig'in sorunsuz başlaması için İngiltere'de çalışmalar hızlandı. Hem Wembley Stadı hem de Milli Takımın 13 antrenman sahalı kamp merkezi ligdeki 20 takımın kullanımına açılacak
İngiltere'de corona virüs nedeniyle devam eden kriz ve Premier Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili gelişmeler bitmiyor.
Son olarak Times, yeni bir formül üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Premier Lig'in başlatılıp sorunsuz bitirilmesi için Wembley formülünün devreye girdiği bildirildi.
Buna göre tarihi stadın Premier Lig maçlarına açılacağı ve günde 2 ya da üstü maça ev sahipliği yapabileceği aktarıldı.
Böylece takımlar tek bir alanda tutarak virüs tehlikesinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Ayrıca futbol federasyonu; İngiltere Milli Takımı'nın kullandığı ve kamp yaptığı St George's Park'ı da Premier Lig ekiplerinin kullanımına açma önerisini getirdi.
228 odalı ve 13 antrenman sahası olan bu kamp merkezi ile takımlar bir arada tutulacak.