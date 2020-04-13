Premier Lig için Wembley formülü...

İngiltere'de corona virüs nedeniyle devam eden kriz ve Premier Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili gelişmeler bitmiyor.

Son olarak Times, yeni bir formül üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Premier Lig'in başlatılıp sorunsuz bitirilmesi için Wembley formülünün devreye girdiği bildirildi.

Buna göre tarihi stadın Premier Lig maçlarına açılacağı ve günde 2 ya da üstü maça ev sahipliği yapabileceği aktarıldı.

Böylece takımlar tek bir alanda tutarak virüs tehlikesinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Ayrıca futbol federasyonu; İngiltere Milli Takımı'nın kullandığı ve kamp yaptığı St George's Park'ı da Premier Lig ekiplerinin kullanımına açma önerisini getirdi.

228 odalı ve 13 antrenman sahası olan bu kamp merkezi ile takımlar bir arada tutulacak.