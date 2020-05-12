Premier Lig kulÃ¼pleri ilk kez sezonun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunu tartÄ±ÅŸtÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Richard Masters, kulÃ¼plerin ilk kez yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan sezonun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Masters, lig yÃ¶netimi ve kulÃ¼p yetkililerinin video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

SalgÄ±nla ilgili geliÅŸmeleri takip ettiklerini belirten Masters, "BugÃ¼n ilk kez sezonun sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±k. AmacÄ±mÄ±z hala sezonu tamamlamak ancak bÃ¼tÃ¼n ihtimalleri konuÅŸmak zorundayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

TaraftarlarÄ±n stat etrafÄ±nda toplanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in maÃ§larÄ±n tarafsÄ±z sahada oynanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki teklifin kulÃ¼plerce reddedildiÄŸini aktaran Masters, "SanÄ±rÄ±m herkes mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu sÃ¼rece kendi evinde ve deplasmanda oynamak istiyor." yorumunu yaptÄ±.Â

Masters, 30 Haziran'da sÃ¶zleÅŸmesi bitecek futbolcularÄ±n kulÃ¼pleriyle anlaÅŸarak sÃ¶zleÅŸmelerini sezon sonuna kadar uzatabileceklerini kaydetti.Â

Ä°ngiltere'de salgÄ±na yÃ¶nelik tedbirler kapsamÄ±nda profesyonel spor mÃ¼sabakalarÄ± 1 Haziran'a kadar yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.