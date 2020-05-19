Premier Lig’de yeniden maçlara başlamak için çalışmalar devam ediyor. Son olarak dün itibariyle yapılan toplantıda futbolcuların tedirginlikleri ve kulüplerin yapması gerekenler üzerinde duruldu.

Toplantıda kulüp doktorları ve bilim kurulu üyeleri de yer aldı. Özellikle antrenman tesislerinde yapılması gerekenler madde madde ayarlandı. Takımların bu hafta itibariyle küçük gruplar şeklinde çalışmalara başlaması isteniyor.

İşte Premier Lig kuralları:

- Futbol topu da dahil olmak üzere tüm ekipmanlar antrenman öncesi ve sonrası dezenfekte edilecek.

- Futbolcular ve teknik ekipler saha ve spor salonu harici maske takacak.

- Futbolcular antrenman kıyafetleriyle tesise gelecek, bu nedenle direkt olarak antrenman sahasına çıkabilecek.

- İdari ekip ve kulüp personeli sınırlı sayıda olacak, maske kullanacak.

- Futbolcular bölünmüş sahalarda 4’erli ya da 5’erli gruplar halinde çalışacak.

- Gruplara bölünen futbolcular farklı zaman dilimlerinde tesise gelecek, bu zaman dilimleri kulüp ve federasyonla paylaşılacak.

-Kulüp, antrenman sahasına girmesine izin verilen personellerin isim ve bilgilerini federasyonla paylaşacak, kulüpte duyuracak.

- Tesislerde futbolcu ve teknik heyettekilerin arabaları dışında otoparkta başka kimsenin arabası olmayacak. Futbolcular ve teknik heyetlerin arabaları arasında da 3 araba boşluk bırakılacak.

- Haftada 2 kez test yapılacak.

Anlaşma sağlandı

İngiltere’de Premier Lig kulüpleri, futbolcular ve antrenörler, ‘Yeniden Dönüş’ projesi konusunda uzlaşmaya vardı. Yapılan toplantıda kulüpler geri dönüş için anlaşmaya vardı. Futbolcular bugünden itibaren belirtilen protokoller çerçevesinde hafta boyu antrenmanlara çıkacak.

Tüm futbolcular kurallara ve protokollere bağlı kalacak. Gruplar halinde çalışmalar yeniden devam edecek. Bu haftaki antrenmanlar yakından izlenecek.

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