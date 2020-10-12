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12.10.2020 - 22:27 |

Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. 

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim tarihlerinde uygulanan bin 128 test sonucundan 5'inin pozitif çıktığı belirtildi. 

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp yetkilileri 10 gün karantinada kalırken koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.

Premier Ligde 5 koronavirüs vakası tespit edildi

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