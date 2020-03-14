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14.03.2020 - 15:34 |

Premier Lig’de şampiyonluk formülü

Corona nedeniyle nisana kadar askıya alınan Premier Lig’deki diğer kulüpler, sezonun geri kalanı oynanmadan Liverpool’un şampiyon ilan edilmesi konusunda uzlaştı.

Premier Lig’de şampiyonluk formülü
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Coronavirüs nedeniyle futbola ara verilen ve maçları şimdilik 4 Nisan’a kadar ertelenen Premier Lig’de sezonun geri kalanı için sürpriz bir formül masaya yatırıldı. Nisan ayından itbaren devam edip etmeyeceği belli olmayan, etse bile tamamlamanın mümkün olup olmayacağı soru işareti olan sezon için beklenmedik bir formül konuşulmaya başlandı.

Telegraph’ın haberine göre sezonun tamamlanmasının zor göründüğü Premier Lig’de diğer kulüpler, Liverpool’un şampiyon ilan edilmesi yönünde uzlaşıya vardılar. Jurgen Klopp’un öğrencileri kalan haftaları oynamadan kupaya uzanacak.
Puan farkı kupayı vermeyi kolaylaştırdı

En yakın rakibi Manchester City’nin 25 puan ilerisinde bulunan, lig askıya alınmamış olsa birkaç hafta sonra şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen kırmızı-beyazlıların kupaya uzanması gerektiği yönünde büyük bir uzlaşı olduğu bildirildi.

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Teknik adamlar devam etmek istemiyor

Bir çok teknik adamın sezonun kalanını oynamak istemediği, aradaki 25 puanlık farkın kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde Liverpool’un kupayı hak ettiğine işaret etmesi gibi nedenlerden dolayı, şampiyonun ilan edilmesinin hiç de uzak olmadığı, son derece gerçekçi bir seçenek olarak masaya yatırıldığı ortaya çıktı.

Şampiyonluk rekoru mümkün olacak

Liverpool böylece, bu sezon kovaladığı en erken şampiyonluk rekorunu da kırmış olacak. Kulüpler arasındaki anlaşmanın resmiyete dökülmesiyle Kırmızılar, 30 yıl sonra yeniden ipi göğüsleme başarısı gösterirken, 2000-01 sezonunda Manchester United’ın nisan ayında bitime 5 hafta kalaki başarısını geride bırakarak ligde en erken şampiyonluğa ulaşan ekip olacak.

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Küme düşme yok, 22 takımlı lig

Düşme hattı bölgesinde birbiriyle aynı puanda bir çok takımın bulunmasından dolayı küme düşme-kalma kısmının daha sancılı olduğuna dikkat çekildi. Sezonun sona erdiğinin ilan edilmesiyle kimsenin mağdur edilmemesi için bu sezonluk küme düşme yapılmayacağı, Championship’te ilk iki sıradaki takımların üst lige alınarak gelecek sezon için 22 takımlı bir Premier Lig yapılması fikri öne çıktı.

Premier Lig’de şampiyonluk formülü

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