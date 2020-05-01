Premier Lig'de son karar: Sezon oynanıyor

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden İngiltere'de 2019-2020 sezonunun kaderi belli oluyor. Premier Lig yönetimi, futbol federasyonu ve kulüpler arasında sürekli devam eden görüşmelerde sonuç alınmaya başlandı.

Son olarak Premier Lig yönetimi, 2019-2020 sezonunda kalan haftaların oynanmasının planlandığını aktardı. 29. haftada dondurulan ligin 38. haftaya kadar sürmesinden taraf olunduğu bildirildi. İngiltere Hükümeti ile de görüşmeler yapılacağı ve sezonun devamı konusundaki protokollerin masaya yatırılacağı vurgulandı.

Ligde hedeflenen tarihin 12 Haziran olduğu savunuldu.



