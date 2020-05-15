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15.05.2020 - 21:38 | | AA

Premier Lig'de sözleşme kararı! Futbolcular...

İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek futbolcuların kontratlarını uzatmak için anlaşmaya vardı

Premier Lig'de sözleşme kararı! Futbolcular...
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İngiltere Premier Lig ekipleri, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek futbolcuların kontratlarının sezon bitene kadar uzatılmasında anlaşmaya vardı. 

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen liglerde kulüplerin, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratlarını sezon tamamlanana kadar uzatabilmesine oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu. 

Açıklamada, hükümetin 1 Haziran'dan itibaren futbol müsabakalarının yapılmasına izin verdiği ve Premier Lig yöneticilerinin de maçların devam edebilmesi için çalıştığı vurgulandı.

Premier Ligde sözleşme kararı Futbolcular...

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