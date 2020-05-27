Premier Lig'de yeni sezon 12-13 Eylül'de başlayacak

Corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İngiltere'de futbola dönüş için kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Daily Mail Gazetesi, 2020-21 sezonunun hazırlıklarının bile bitme aşamasında olduğunu duyurdu. Şu anda haziran ayı ortasında bu sezonu bitirmek isteyen Premier Lig yönetimi, gelecek sezona ise eylül ayı ortalarında start vermeyi düşünüyor.

Premier Lig yönetiminin kulüplere ilettiği bilgide; 12-13 Eylül'de 2020-21 sezonunun başlamasının istendiği aktarıldı. Hem UEFA organizasyonları hem de ertelenen Avrupa futbol şampiyonası nedeniyle eylül ayı ortalarını geçemeyecekleri belirtildi. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerinin de takviminin izleneceği kaydedildi.