Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Premier Lig'de yeni sezon 12-13 Eylül'de başlayacak
27.05.2020 - 11:30 |

Premier Lig'de yeni sezon 12-13 Eylül'de başlayacak

İngiltere'de Premier Lig'de 2020-21 sezonunun hazırlıkları bile başladı. Lig yönetimi 12-13 Eylül'de yeni sezon maçlarına başlamak istediğini kulüplere aktardı.

ABONE OL
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İngiltere'de futbola dönüş için kapsamlı bir çalışma yapılıyor.  Daily Mail Gazetesi, 2020-21 sezonunun hazırlıklarının bile bitme aşamasında olduğunu duyurdu. Şu anda haziran ayı ortasında bu sezonu bitirmek isteyen Premier Lig yönetimi, gelecek sezona ise eylül ayı ortalarında start vermeyi düşünüyor.

Premier Lig yönetiminin kulüplere ilettiği bilgide; 12-13 Eylül'de 2020-21 sezonunun başlamasının istendiği aktarıldı. Hem UEFA organizasyonları hem de ertelenen Avrupa futbol şampiyonası nedeniyle eylül ayı ortalarını geçemeyecekleri belirtildi.  Ayrıca diğer Avrupa ülkelerinin de takviminin izleneceği kaydedildi. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den çılgın teklif! Galatasaray'a çalım...

Premier Ligde yeni sezon 12-13 Eylülde başlayacak

Premier Ligde yeni sezon 12-13 Eylülde başlayacak

Casemiro'dan Real Madrid formasıyla müthiş performans!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig için yarın karar günü

Süper Lig için yarın karar günü

Mario Balotelli, Brescia'ya veda ediyor

Mario Balotelli, Brescia'ya veda ediyor

RB Leipzig - Hertha Berlin maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

RB Leipzig - Hertha Berlin maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Düsseldorf - Schalke maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Düsseldorf - Schalke maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber