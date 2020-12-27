Premier Lig’in en iyi transferi Ronaldo seçildi!

Avrupa futbolunun en büyük ligi olarak kabul edilen Premier Lig’de tarihin en iyi transferi olarak Cristiano Ronaldo belirlendi. Sky Sports’un haberinde 2003 yılında Sporting Lizbon’dan Manchester United’a transfer olan ve 2009’a kadar 196 maçta 84 gol atan Ronaldo, lig tarihinin en iyi transferi olarak birinci seçildi. Portekizli futbolcuyu Thierry Henry, Eric Cantona, Frank Lampard, Roy Keane ve Didier Drogba takip etti.