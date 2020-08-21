PriÅŸtine, UEFA Avrupa Ligi'nde "kiralÄ±k takÄ±mla" oynayacak

BazÄ± oyuncularÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi Ã¶n eleme turundaki maÃ§Ä± ertelenen PriÅŸtine KulÃ¼bÃ¼, rakibi Lincoln Red Imps'in karÅŸÄ±sÄ±na bir maÃ§lÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±ÄŸÄ± oyuncularla Ã§Ä±kacak.Â

18 AÄŸustos'ta oynanmasÄ± planlanan ancak Kosova ekibi PriÅŸtine'nin 8 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle ertelenen maÃ§, 22 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak.Â

PriÅŸtine, cumartesi oynanacak maÃ§a, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak Ã¼zere bir seferliÄŸine kiraladÄ±ÄŸÄ± yeni bir ekiple Ã§Ä±kacak.Â

PriÅŸtine Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Grabit Begolli, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni bir ekip oluÅŸturmada kendilerine yardÄ±mcÄ± olan Kosova ligi takÄ±mlarÄ±ndan Feronikeli, Llapi, TrepÃ§a'89, Flamurtari, Ballkani, DrenÅŸca ve Vushtrria'ya teÅŸekkÃ¼r etti.

Begolli, "Sadece Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kan 8 oyuncumuzu deÄŸil, personel dahil tÃ¼m oyuncularÄ± deÄŸiÅŸtirdik. Yani 18 AÄŸustos'ta PriÅŸtine'yi temsil etmek iÃ§in belirlenen yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸiden hiÃ§biri olmayacak." dedi.Â

PriÅŸtine KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tÃ¼m ekibin Kovid-19 testine tabi tutulacaÄŸÄ± ifade edildi.Â

Cumartesi gÃ¼nkÃ¼ maÃ§ iÃ§in kiralanan teknik ekip ve oyuncularÄ±n birÃ§oÄŸu daha Ã¶nce PriÅŸtine takÄ±mÄ±nda top koÅŸturmuÅŸ kiÅŸilerden oluÅŸuyor.

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