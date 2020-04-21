Prof. Dr. Erk: Yaz sıcağında Antalya riskli

TFF'nin Süper Lig'in kalan 8 haftasını haziran ve temmuz ayında Antalya'da oynatmayı planladığı iddia edildi. Bu konu ile ilgili birçok görüş ortaya atılırken, İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, Antalya planının riskli olduğunu söyledi.

Erk şunları kaydetti: "Antalya'da haziran ve temmuz ayındaki sıcaklığı düşündüğümüzde liglerin oynanması futbolcu sağlığı açısından riskli olabilir. Sıcak havada futbolcuların bol miktarda su ve tuz kaybetmesi sonucu performansları da düşer. Bu yüzden 90 dakikayı çıkarmaları sorun olabilir"

"SICAKLIK NORMAL OLMALI"

Prof. Dr. Osman Erk, liglerin tek şehirde devam edebileceğini de söyledi ve "Bunun için Antalya çok iyi bir seçim değil. Sıcaklıkların daha normal olduğu yerlerde oynanabilir" dedi.

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